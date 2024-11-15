Маск провів секретну зустріч з послом Ірану в ООН, - NYT

Ця зустріч підкреслює можливу зміну тону між Вашингтоном і Тегераном за нової адміністрації Трампа, попри складні відносини в минулому.

Ілон Маск, близький радник Дональда Трампа, провів зустріч із послом Ірану в ООН Аміром Саїдом Іравані. Переговори, які тривали понад годину в секретному місці, стосувалися шляхів зменшення напруженості між Іраном і США. Іранські чиновники описали зустріч як "позитивну" і відзначили, що ініціатива виходила від Маска, пише The New York Times.

Зустріч підкреслює можливу зміну тону між Вашингтоном і Тегераном за нової адміністрації Трампа, попри складні відносини в минулому. Перший термін Трампа відзначився виходом США з ядерної угоди 2015 року, накладенням жорстких санкцій на Іран і наказом про ліквідацію генерала Касима Сулеймані. У відповідь Іран відмовився від переговорів із США і погрожував помстою. Однак після нещодавніх виборів Трампа в Ірані активізувалися дискусії про можливість нових переговорів для зняття санкцій.

Аналітики зазначають, що Трамп, який прагне укладати угоди, може бути зацікавлений у новій угоді з Іраном, але будь-які переговори залежатимуть від схвалення верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Зустріч Маска надала Ірану можливість обговорювати питання через неофіційні канали. Незабаром Маск отримає офіційну роль як співдиректор урядового агентства, що може посилити його вплив у цих процесах.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що Іран готовий до співпраці й діалогу, підкресливши, що двері для дипломатії залишаються відкритими.

Роль Ілона Маска в адміністрації Трампа

Раніше Трамп оголосив про створення Департаменту ефективності державного управління (DOGE), який очолять мільярдер Ілон Маск і бізнесмен Вівек Рамасвамі.

За його словами, Департамент буде надавати консультації та керівництво ззовні уряду і буде співпрацювати з Білим домом і Управлінням з управління та бюджету "для проведення структурної реформи і створення підприємницького підходу до уряду, небаченого раніше".

Ілон Маск став впливовою фігурою в оточенні Дональда Трампа та є досить близьким до новообраного президента. Однак деяких прихильників Трампа вже починає дратувати постійна присутність мільярдера на орбіті Трампа, пише NBC News.

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