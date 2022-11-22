Глава конференції Крістоф Хойсген заявив, що Кремлю не дадуть майданчик для пропаганди.

Представники Російської Федерації не відвідають найближчу Мюнхенську конференцію з безпеки. Глава форуму Крістоф Хойсген заявив, що росіян не запросили.

"Російські чиновники не запрошені на Мюнхенську конференцію з безпеки 2023 року. Ми не дамо їм майданчик для їх пропаганди", - написав Хойсген у Twitter.

При цьому він вказав, що майбутнє РФ мають намір обговорити з російською опозицією та вигнанцями. За його словами, саме їхні голоси мають бути почуті.

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Мюнхенська конференцція-2023 - що відомо

Мюнхенська конференція з безпеки запланована на 17-19 лютого 2023 року. Однією з головних тем форуму стане перша річниця повномасштабної російської війни проти України.

Очікується, що на конференції зберуться високопоставлені міжнародні керівники та експерти, в тому числі глави держав і урядів, міністрів, а також представників міжнародних організацій, громадянського суспільства, приватного сектора і ЗМІ.

Скандал на Парламентській асамблеї ОБСЄ - що відомо

16 листопада стало відомо, що делегація РФ в ОБСЄ не отримала візи, у зв'язку з чим не приїде на сесію Парламентської асамблеї Організації у Варшаві.

18 листопада з'явилася інформація, що міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі. Через санкції дипломат не відвідає міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня. У свою чергу У МЗС Росії назвали рішення Варшави "безпрецедентним і провокаційним".

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