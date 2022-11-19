Делегацію Росії очолить постійний представник РФ в ОБСЄ.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації відреагували на відмову Польщі пустити в країну главу МЗС РФ Сергія Лаврова. Там назвали рішення Варшави "безпрецедентним та провокаційним".

"Протягом усього року замість зміцнення ОБСЄ Варшава наполегливо руйнувала її підвалини, робила все що могла для ерозії основоположною для організації культури консенсусу, стимулювала небезпечні відцентрові тенденції. Правила процедури не дотримувалися. У директивних органах стараннями головування панував хаос. Тим самим продемонстрована повна нездатність займати таку відповідальну посаду" – йдеться в повідомленні російського зовнішньополітичного відомства.

При цьому в МЗС РФ вказали, що Варшава дискредитувала себе і завдала непоправної шкоди авторитету ОБСЄ. Крім того, російські дипломати заявили, що рішення Варшави - кульмінація всього "антипредседательства" Польщі в Організації.

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"Польська влада не дає організації повноцінно виконувати свої функції: спочатку заблокували можливість участі російських парламентаріїв в осінній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ (Варшава, 24-26 листопада), тепер грубо обмежили права нашої делегації на міністерській зустрічі. Подібними руйнівними рішеннями поляки за підтримки своїх однодумців із західного табору штовхають ОБСЄ у прірву", - вважають у Москві.

Водночас Росія не бойкотуватиме зустріч на рівні міністрів, а делегацію РФ очолить постійний представник при ОБСЄ.

Скандал навколо Парламентської асамблеї ОБСЄ - що відомо

16 листопада в МЗС Польщі заявили, що російська делегація ОБСЄ не отримала візи, тому не зможе взяти участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у Варшаві.

18 листопада кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк заявив, що главі МЗС Росії Сергію Лаврову заборонили в'їзд до Польщі, через що він не потрапить на міністерську зустріч ОБСЄ в Лодзі 1-2 грудня

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