Авіакомпанії стурбовані ситуацією з GPS-навігацією в регіоні.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало главу посольства Росії в Талліні, щоб висловити протест через глушіння GPS. Москву звинуватили в порушенні міжнародних правил шляхом створення перешкод GPS-навігації в повітряному просторі над країнами Балтії.

"Глушіння сигналу GPS є елементом гібридної діяльності Росії, що порушує повсякденне життя і загрожує безпеці союзників", - цитує заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна видання Reuters.

Глушіння сигналів GPS може порушити роботу комерційних авіалайнерів, що викликає занепокоєння в авіакомпаній, які кажуть, що вже кілька місяців стикаються з такими перешкодами. На щастя, льотчики можуть орієнтуватися за допомогою інших засобів.

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Проблеми з GPS - останні новини

29 квітня керівники міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що РФ глушить сигнали GPS у Балтійському морі. За їхніми даними, це може призвести до авіакатастрофи.

Фінська авіакомпанія Finnair заявила, що призупинить усі польоти в естонське місто Тарту, щоб місцевий аеропорт зміг модернізувати свою навігаційну систему, яка дотепер покладалася тільки на GPS.

Пізніше глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія несе відповідальність за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря.

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