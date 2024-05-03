Естонська влада знає, що РФ глушить сигнал GPS із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Росія несе відповідальність за збої в роботі GPS-сигналу в регіоні Балтійського моря. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Ми знаємо, що РФ глушить сигнал GPS із самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. За останні півтора року ця проблема стала дуже серйозною", - сказав міністр в ефірі естонського телебачення.

Він деталізував, що ця проблема стосується не тільки Естонії, а й Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Швеції, а також Польщі.

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"Ця атака на GPS є частиною гібридної акції, яка порушує наше життя і порушує всілякі міжнародні угоди", - зазначив Цахкна.

Згідно з конвенцією, учасником якої є і РФ, ніхто не повинен втручатися в роботу GPS. Однак є багато доказів того, що перешкоди створюються і виходять із районів Санкт-Петербурга, Пскова і Калінінграда, уточнив естонський міністр.

Порушення роботи GPS над Балтикою

29 квітня керівники міністерств закордонних справ Латвії, Литви та Естонії заявили, що РФ глушить сигнали GPS у Балтійському морі. За їхніми даними, це може призвести до авіакатастрофи.

Авіакомпанія Finnair призупинила польоти в Тарту через порушення GPS-сигналу. "Процедури заходу на посадку, які використовуються наразі в аеропорту Тарту, базуються на сигналі GPS; перешкоди GPS у цьому районі впливають на ефективність цієї процедури", - пояснили в авіакомпанії.

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