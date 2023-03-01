Ізраїльський дипломат двояко відповів з приводу агресії РФ в Україні.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен двояко відповів з приводу позиції Єрусалима про російсько-українську війну. Він заявив, що у країни з цього приводу є своя "унікальна позиція". Раніше колишній глава держави Нафталі Беннет відзначився скандальною заявою про Зеленського та Путіна.

Чиновник вказав, що країна "засуджує російську агресію", але водночас має свої національні інтереси, які не можна ігнорувати, пише Times of Israel.

"Ми не схожі на вашу країну (мав на увазі Німеччину - ред.). Росія є ключовим гравцем в нашому регіоні, в тому числі в Сирії. Тому я думаю, що ми робимо максимум у всіх аспектах", - сказав він.

Також Коен нагадав про свій недавній візит до столиці України 16 лютого. Це був перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну за період повномасштабного вторгнення РФ, який свідчить про підтримку Єрусалиму, пише видання.

Останні ініціативи Ізраїлю з приводу України

Нагадаємо, що на цей час Ізраїль активно підтримує Україну гуманітарною допомогою, Однак, попри всі дискусії з приводу передачі зброї Києву, своє наступальне та захисне озброєння не поставляє через побоювання зіпсувати відносини з Москвою.

Однак останнім часом Єрусалим відзначився розмовами про реальність такого партнерства. 1 лютого прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху натякнув, що не виключає передачу ППО "Залізний купол" Україні.

Також минулого тижня, 20 лютого, до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація. Тоді зазначалося, що цей візит пов'язаний з прагненнями США посилити партнерство між державами.

Очікується, що скоро країна може поділитися з Україною технологією "розумної" системи повітряних тривог.

Вас також можуть зацікавити новини: