Прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньяху прокоментував можливість посилити повітряний захист України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Єрусалим не виключає можливість передачі Україні своєї тактичної системи ПРО "Залізний купол".

У своєму інтерв'ю CNN чиновник зазначив, що держава поки що вивчає питання про посилення повітряного захисту Києва від зовнішніх атак. Зокрема, і передачу "Залізного купола"

"Ну, я, безумовно, розглядаю це", - сказав він.

"Залізний купол" - ізраїльська тактична система ПРО, розроблена компанією Rafael. Вона здатна ловити в небі некеровані тактичні ракети з дальністю польоту від 4 до 70 кілометрів.

Передача "Залізного купола" Україні

18 жовтня 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони. При цьому він зазначив, що Україна не бачить об'єктивних причин для відмови Ізраїлю передати Києву "Залізний купол".

Розмови про наміри України купити "Залізний купол" розпочалися ще до початку повномасштабної агресії РФ з 24 лютого 2022 року. Ще у вересні 2021 року з'явилася інформація про нібито плани США оформити реекспорт в Україну комплексів "Залізний купол", проте тоді Вашингтон так і не здійснив поставку на тлі дефіциту цих ПРО у власній системі оборони.

При цьому деякі експерти кажуть, що Україні не зовсім підходить ізраїльська система "Залізний купол" для захисту від російських ракет. Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович говорив, що нашій країні потрібні більш сучасні системи.

Ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман також зазначив, що система "Залізний купол" не може бути достатньо ефективним в умовах, в яких знаходиться Україна.

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