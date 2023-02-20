Делегацію очолив голова комітету оборони та міжнародної політики Ізраїлю Юлій Едельштейн.

Ізраїльська парламентська делегація приїхала з візитом до Києва на чолі з головою комітету оборони та міжнародної політики Юлієм Едельштейном для зміцнення партнерства з Україною.

Про це в понеділок, 20 лютого, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, візит делегації пов'язаний із закликами з боку США посилити партнерство між Києвом та Єрусалимом.

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"Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою комітету оборони і міжнародної політики Юлієм Едельштейном. Це свідчить про те, що вони почули своїх американських колег, незадоволених рівнем співпраці Ізраїлю з Україною. Ну і слід пам'ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну і зволікати більше, мабуть, не можна", - заявив Корнійчук.

Також приїзд делегації до Києва підтвердив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у Twitter.

"До Києва прибули депутати Кнесету", - написав Бродський.

Партнерство України та Ізраїлю

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Ізраїлю допоміг Києву наданням гуманітарної допомоги, а також працевлаштуванням українських мігрантів. При цьому країна не давала Києву наступальної або оборонної зброї для того, щоб не погіршити відносини з Москвою.

Однак в останні місяці риторика уряду з цього приводу стала змінюватися. Нещодавно прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські військові проводять таємні операції проти Ірану для того, що допомогти й таким країнам як Україна. Як відомо, зараз Тегеран є головним партнером РФ з постачання дронів Shahed-131/136.

Нещодавно стало відомо, що ізраїльські лазери ППО здатні збивати дрони-камікадзе, які Іран відправляє Росії. Також між урядами Ізраїлю та України йдуть дискусії з приводу продажу Києву системи ППО "Залізний купол".

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