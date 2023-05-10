Попередньою причиною вибуху вважають порушення правил безпеки.

На території газопостачальної організації в Самаркандській області в Узбекистані стався потужний вибух газу. Про це повідомляє Podrobno.uz.

Як повідомляється, вибух прогримів на станції, яка спеціалізується на наданні населенню скрапленого природного газу.

Спочатку загорівся автомобіль, призначений для перевезення скрапленого газу. В результаті загоряння були пошкоджені три автомобілі марки "Ісузу" і балони зі скрапленим газом.

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Попередньо встановлено, що причиною вибуху стало порушення правил технічної безпеки при зливі газу з газовоза в резервну ємність на станції.

За даними видання, одна людина постраждала в результаті інциденту. На даний момент фахівці продовжують ліквідувати наслідки події.

Новини Узбекистану

Як повідомляв УНІАН, Узбекистан допомагає російському олігарху Усманову домогтися зняття санкцій ЄС. Зокрема, Усманову та його сестрі надають юридичні консультації на випадок, якщо доведеться оскаржити рішення ЄС в суді.

Також президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв був присутній на псевдопараді в Москві 9 травня 2023 року. Нагадаємо, що він є президентом з 2016 року, а днями в країні "обнулили" президентські терміни. Тепер Шавкат Мірзієєв може залишатися на посаді до 2040 року.

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