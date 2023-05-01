Реформа подовжує президентський термін з п'яти до семи років, що теоретично може дозволити Шавкату Мірзійоєву залишатися на посаді до 2040 року.

За підсумками референдуму в Узбекистані були прийняті поправки до Конституції, які дозволять президенту Шавкату Мірзійоєву балотуватися ще на два семирічні терміни. Його нинішні повноваження закінчаться в 2026 році.

Як пише Reuters із посиланям на попередні дані Центральної виборчої комісії, за ці зміни проголосували 90,21% виборців. Винесені на референдум пропозиції "обнуляють" попередні президентські терміни Мірзійоєва.

Натомість, влада обіцяла громадянам центральноазійської країни більший соціальний і правовий захист.

Відео дня

Як зазначає Reuters, Мірзійоєв після приходу до влади відкрив економіку колишньої радянської республіки, значно покращив зв'язки із Заходом і обмежив повноваження силовиків, домінування яких у попередні десятиліття перетворило 35-мільйонну країну на поліцейську державу.

"Хоча західні партнери Ташкента навряд чи схвалять розширення президентських повноважень, Узбекистан мало ризикує, враховуючи, що Захід шукає підтримки в країнах колишнього Радянського Союзу у своїх зусиллях ізоляції Росії через її війну в Україні", - пише видання.

Reuters також пише, що хоча чинна та нова редакції конституції обмежують послідовні президентські терміни двома, офіційні особи заявляли, що в разі ухвалення переглянутої конституції кількість термінів Мірзійоєва буде скинуто до нуля.

Реформа також подовжує президентський термін з п'яти до семи років, що теоретично може дозволити Мірзійоєву залишатися на чолі країни до 2040 року.

Водночас пакет поправок проголошує Узбекистан "соціальною державою" із підвищеними соціальними зобов'язаннями та дозволяє громадянам володіти несільськогосподарською землею.

Поправки також скасовують смертну кару та встановлюють більший особистий правовий захист, наприклад, прав людини під час затримання поліцією, а також концепцію habeas corpus, тобто захист від незаконного та безстрокового позбавлення волі.

Новини Узбекистану

Раніше УНІАН повідомляв, що Узбекистан лобіює зняття санкцій Євросоюзу з російського олігарха Алішера Усманова і його сестри Гульбахор Ісмаїлової. Їм надають юридичні консультації в країні на випадок, якщо доведеться оскаржити рішення ЄС в суді.

За даними видання FT Усманов народився в Узбекистані і володіє істотним капіталом. Влада держави вважає, що обмеження ЄС, в які входить заморожування активів, знижують здатність олігарха інвестувати в розвиток Узбекистану.

Нагадаємо, на виборах президента Узбекистану у 2016 році Шавкат Мірзійоєв набрав 88,61% голосів виборців. Раніше він обіймав посаду прем'єра країни.

Його попередник, Іслам Карімов, потрапив до лікарні з інсультом наприкінці серпня того ж року. 29 серпня ЗМІ повідомили про смерть узбецького лідера на 79-му році життя. 2 вересня про смерть Карімова повідомили офіційно. Він був єдиним керівником незалежного Узбекистану з 1991 року. До цього протягом двох років він був першим секретарем ЦК Компартії Узбецької РСР.

Вас також можуть зацікавити новини: