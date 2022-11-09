Це стосується і сестри мільярдера.

Узбекистан лобіює зняття санкцій Європейського Союзу з російського олігарха Алішера Усманова і його сестри Гульбахор Ісмаїлової. Їм надають юридичні консультації в країні на випадок, якщо доведеться оскаржити рішення ЄС в суді.

Такою інформацією поділилося видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Один зі співрозмовників журналістів анонімно розповів, що в Ташкенті скористалися візитом президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який відвідав столицю з 27 по 28 жовтня. Йому висунули претензії у зв'язку з персональними санкціями по відношенню до Усманова.

"Ми не можемо коментувати дії узбецького уряду, але санкції дійсно перешкоджають інвестиційним та благодійним проектам", — повідомив речник олігарха. У Міністерстві закордонних справ Узбекистану не коментують зусилля країни щодо зняття обмежень з Усманова.

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Репортери FT дізналися, чому офіційний Ташкент зацікавлений у скасуванні санкцій. Усманов народився в Узбекистані і володіє істотним капіталом. Влада держави вважає, що обмеження ЄС, в які входить заморожування активів, знижують здатність олігарха інвестувати в розвиток Узбекистану.

Санкції проти Усманова та його сестри

Усманов став одним з перших російських олігархів, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Ще на початку березня в Італії заарештували його віллу.

У середині квітня в Німеччині під санкції потрапила Гульбахор Ісмаїлова. Влада ФРН затримала розкішну яхту сестри Усманова.

Німецькі правоохоронці також провели обшуки у будинку і на яхті олігарха. А ще вони вилучили десятки підсанкційних картин, які перебували у власності мільярдера.

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