Одна людина загинула, а ще 12 постраждали.

В казахстанському місті Жанаозен стався вибух газового балона, через який обвалився під'їзд будинку. Серед мешканців є загиблі і постраждалі.

Такою інформацією поділився Tengrinews.kz з посиланням на МНС країни. За даними рятувальників, вибух стався вранці 17 квітня в двоповерховому будинку з двома під'їздами. Пожежа в результаті інциденту не виникла, але частина будівлі обрушилася. Йдеться про один з під'їздів площею 150 метрів квадратних.

На поточний момент відомо про загиблого чоловіка 1994 року народження. Ще 12 мешканців отримали поранення. Двоє з них перебувають у важкому стані з 50 і 80% тіла в опіках.

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Завал розбирають 50 рятувальників, включаючи кінологів з собаками для пошуку людей під уламками. Компанія "КазМунайГаз", яка обслуговувала будинок, заявила, що всі постраждалі отримають квартири.

Вибухи, пов'язані з газом

У Києві напередодні Нового року в одній з квартир вибухнув балон. Постраждала 17-річна дівчина, яка отримала подряпини і сильний стрес.

На території Росії в середині грудня вибухнув трубопровід з експортним газом. Інцидент стався в Чувашії на магістральному газопроводі Уренгой — Помари — Ужгород.

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