Віктор Хренін похвалився, що Москва передала Мінську комплекс "Іскандер".

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Мінськ готовий розмістити в країні стратегічну ядерну зброю. Він запевнив, що відповідні майданчики вже готують.

"Якщо потрібно, у нас буде і стратегічна ядерна зброя. І ми вже займаємося підготовкою існуючих у нас майданчиків. І якщо ворожа риторика продовжиться, це буде наступний крок", - цитує Хреніна пропагандистське агентство Белта.

При цьому він пригрозив, що "на силу відповідатимуть тільки силою". За його словами, Білорусь підготувала техніку, літаки, "здатні нести ядерні боєприпаси", а також отримала від Росії комплекс "Іскандер", "здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками".

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Ядерна зброя в Білорусі - що відомо

Президент РФ Володимир Путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. У зв'язку з цим Київ закликав скликати засідання Ради Безпеки ООН.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов сумнівається, що Путіну дозволять розмістити ядерну зброю у Білорусі. Водночас Китай висловився проти такого варіанту розвитку подій, що може бути вирішальним фактором для Москви.

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