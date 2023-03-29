На його переконання, диктатору не дозволять цього зробити. Рівень загрози розуміє навіть Лукашенко.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов має сумніви у тому, що Путіну дозволять розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

"Лякалки Путіна, які адресовані насамперед Сполученим Штатам, не спрацюють. Чи буде він розповсюджувати ядерну зброю по всіх країнах СНД, чи ні - це велике питання. Я не думаю, що йому хтось дасть розташовувати ядерну зброю в Білорусі", - заявив Данілов в ефірі Radio NV.

За його словами, білоруський диктатор Олександр Лукашенко розуміє, що наражається на дуже велику небезпеку. Ймовірно, він і сам не погодиться на розміщення ядерної зброї РФ на території своєї країни

Відео дня

На думку Данілова, заява Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі - це запрошення американців до перемовин.

"Це те, чим останній місяць-два займається Путін, вся російська машина. Вони дуже хочуть сісти за стіл переговорів для того, щоб зупинитися там, де вони сьогодні знаходяться. І це для всіх розумних людей зрозуміла річ", - наголосив Данілов.

Ядерні плани Путіна у Білорусі

Кілька днів тому Путін оголосив, що нібито домовився з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Сховища для неї добудують до 1 липня.

Пентагон поки не бачать ознак розміщення ядерної зброї в Білорусі. Своєю чергою Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

В ЄС закликали Білорусь зупинити це, інакше проти них будуть введені санкції. Також введення санкцій проти РФ і Білорусі домагатиметься Литва.

Вас також можуть зацікавити новини: