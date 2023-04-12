Російська Федерація продовжить використовувати ядерну риторику на тлі ситуації в Україні. В Центральному розвідувальному управлінні США не бачать ознак підготовки до застосування ядерної зброї.
Видання CNN наводить слова директора ЦРУ Білла Бернса, який відзначив, що поки "не бачить доказів підготовки до будь-якого потенційного застосування ядерної зброї". При цьому він вважає, що Росія буде "більше брязкати" ядерною зброєю.
Крім того, Бернс вказав, що в ЦРУ не бачать ніяких "значних змін у розгортанні ядерних сил російським керівництвом".
Ядерні загрози Росії - останні новини
Російський диктатор Володимир Путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. У відповідь на це Україна закликала скликати засідання Радбезу ООН.
У свою чергу Брюссель закликали офіційний Мінськ відмовитися від пропозиції Путіна, а також пригрозили ввести нові санкції.
У той же час секретар РНБО Олексій Данілов висловив сумніви в тому, що президенту Росії дозволять розмістити ядерну зброю у Білорусі.
Крім того, торговий союзник РФ Китай висловився проти такого варіанту розвитку подій.