Білл Бернс зазначив, що поки немає ознак підготовки до застосування ядерної зброї.

Російська Федерація продовжить використовувати ядерну риторику на тлі ситуації в Україні. В Центральному розвідувальному управлінні США не бачать ознак підготовки до застосування ядерної зброї.

Видання CNN наводить слова директора ЦРУ Білла Бернса, який відзначив, що поки "не бачить доказів підготовки до будь-якого потенційного застосування ядерної зброї". При цьому він вважає, що Росія буде "більше брязкати" ядерною зброєю.

Крім того, Бернс вказав, що в ЦРУ не бачать ніяких "значних змін у розгортанні ядерних сил російським керівництвом".

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Ядерні загрози Росії - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін оголосив про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. У відповідь на це Україна закликала скликати засідання Радбезу ООН.

У свою чергу Брюссель закликали офіційний Мінськ відмовитися від пропозиції Путіна, а також пригрозили ввести нові санкції.

У той же час секретар РНБО Олексій Данілов висловив сумніви в тому, що президенту Росії дозволять розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Крім того, торговий союзник РФ Китай висловився проти такого варіанту розвитку подій.

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