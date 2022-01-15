Високий представник ЄС заявив, що ЄС, США і НАТО сформували спільний фронт на перемовини з Росією.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що намагання Росії розділити Захід зазнали краху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріаном після неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у місті Брест (Франція).

Високий представник ЄС заявив, що дуже задоволений позицією США і НАТО під час дипломатичних зустрічей і діалогу з представниками РФ цього тижня у Женеві та Брюсселі.

Він сказав, що Росія намагалася розділити Захід і показати, що нібито Євросоюзу не існує, але ЄС узгодив з США позицію, що жодних питань щодо Європи не обговорюватимуть без координації з європейцями.

Боррель зазначив, що відбулося більше 100 контактів.

"Росія прагнула розділити нас, і вона зазнала краху. Ми маємо спільний фронт", - заявив Боррель і додав, що Євросоюз, США і НАТО мають спільні позиції.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, заявила про жорстку позицію з підтримки України після перемовин з представниками РФ. Зокрема, США не погодились з пропозиціями РФ про неприйняття України до НАТО.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 13 січня на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявили про консолідовану підтримку України в умовах неправомірних ультиматумів з боку Російської Федерації.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації. Водночас Карпентер заявив про необхідність готовності до загострення ситуації на кордоні з Україною.

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