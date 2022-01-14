Вночі хакери атакували близько 70 урядових сайтів. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що Євросоюз готовий відправити в Україну місію для надання допомоги у протидії кібератакам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на спільній прес-конференції з міністром Європи і закордонних справ Французької Республіки Жан-Ів Ле Дріаном після неформальної зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у місті Брест (Франція).

"На жаль, ми прокинулись сьогодні вранці, коли сталася ще одна атака на Україну. Цього разу це була кібератака на урядові веб-сайти. Такі дії спрямовані на дестабілізацію України і сприяють подальшому загостренню і так вже напруженої ситуації", - заявив Боррель.

Високий представник Євросоюзу сказав, що ЄС підтримує контакти з українськими посадовцями.

"Ми готові надати безпосередню допомогу, якщо отримаємо запит. Я скликав термінову зустріч наших послів у форматі Комітету ЄС з питань політики та безпеки для аналізу ситуації, розгляду будь-яких заходів з підтримки. Разом з усіма міністрами ми дійшли згоди, що повинні й надалі підтримувати Україну", - заявив високий представник ЄС.

"Ми готові відправити місію, щоб підтримати їх (українців - УНІАН) у протидії кібератакам, якщо це буде необхідно", - наголосив Боррель.

При цьому він додав, що не може сказати, хто винен у здійсненні хакерських атак на українські сайти, оскільки не має доказів, аби когось звинувачувати.

Водночас Боррель висловив переконання, що це не останні кібератаки, які можуть здійснюватися на українські веб-ресурси.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Загалом атакували близько 70 сайтів. Роботу більшої частини з них уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це була наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

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