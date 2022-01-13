США готові до серйозної дискусії, і зокрема через те, що вбачають останні дії Росії в Україні і анексію Криму по суті небезпечними і дестабілізуючими.

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер рішуче виступив проти шантажу і агресії Російської Федерації.

Про це свідчить стенограма виступу Карпентера на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, присвяченому представленню міністром закордонних справ Польщі Збігнєвим Рау пріоритетів польського головування в організації у 2022 році.

"Ми розглядаємо неспровоковані дії Росії стосовно України як негайний і терміновий виклик миру і безпеці в регіоні ОБСЄ. У нас є бажання і перевага продовжувати дипломатію і деескалацію, спираючись на розмови в ОБСЄ та інші зустрічі на цьому тижні", - заявив Карпентер.

За його словами, в ОБСЄ усі 57 країн-учасниць можуть обговорювати шляхи для зміцнення безпеки у відповідності з фундаментальними принципами і зобов'язаннями, включаючи повагу до суверенітету і територіальної цілісності країн, непорушність їхніх кордонів та незастосування сили або погрози силою.

Читайте також"Загроза реальна": віце-адмірал ВМС заявив про ризик нападу РФ з моря"Дозвольте мені також чітко дещо роз'яснити: оскільки ми готові до відкритого діалогу як зміцнити безпеку заради блага усіх, ми повинні рішуче відкинути шантаж і ніколи не дозволити агресії та погрозам отримати винагородження. Ми повинні рішуче обороняти, не вихолощувати наші фундаментальні принципи і зобов'язання", - сказав Карпентер.

Він зазначив, що потрібно непохитно шукати здійсненні рішення.

"Але ми ніколи не повинні схилятися до зневаги або розмивання наших наріжних принципів. Це означає, що не може бути терпимості до явних або мовчазних сфер впливу, жодних обмежень для суверенного права держав обирати їхні власні альянси, жодних привілеїв для вимог безпеки однієї країни над вимогами іншої", - наголосив Карпентер.

Дипломат додав, що США готові до серйозної дискусії, і зокрема через те, що вбачають останні дії Росії в Україні і анексію Криму по суті небезпечними і дестабілізуючими.

Як повідомляв УНІАН, Польща з 1 січня перейняла від Швеції головування в ОБСЄ.

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