Він не назвав джерело цієї інформації.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран може здійснити атаку на Ізраїль вже цієї ночі.

В розмові з американським онлайн-стримером Адіном Россом політик вкотре запевняв, що цього б не сталося, якби він перебував на посаді президента, пише Israel National News.

"Я чув, що сьогодні ввечері Іран нападе на Ізраїль. Вони будуть атаковані сьогодні вночі, я кажу вам прямо зараз. Якби я був президентом, ніхто б навіть не говорив про напад, тому що цього б не сталося", - сказав Трамп. Відео дня

Іран готує удар по Ізраїлю

Нагадаємо, Іран звинувачує Ізраїль у вбивстві глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Через погрози помститися за це країна та її созники готуються до можливого обстрілу.

За даними західних ЗМІ, Сполучені Штати Америки разом з партнерами намагалися втримати Тегеран від жорсткої відповіді, однак там відкинули ці заклики.

Axios пише, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ "Великої сімки" повідомив, що Іран та "Хезболла" можуть аткувати Ізраїль протягом 24 годин.

Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію в секторі Гази міністра економіки ХАМАСу Абеда Аль-Зері.

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