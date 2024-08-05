Столицю також відвідав міністр закордонних справ Йорданії.

Сполучені Штати Америки та інші країни закликали Іран пом'якшити реакцію на вбивство політичного лідера ХАМАС, однак Тегеран відкинув ці звернення.

Іранська влада сказала арабським дипломатам, що їм байдуже, якщо відповідь Ізраїлю спровокує війну, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. Так, Вашингтон просив уряди європейських та інших країн-партнерів передати Тегерану сигнал про відмову від ескалації.

Вони попередили, що серйозна атака викличе відповідну реакцію, тоді як вияв стриманості надасть новому президенту більше шансів поліпшити відносини із Заходом. Також у посланні йшлося про те, що Білий дім тисне і на Ізраїль в цьому питанні.

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Вчора міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді також відвідав Тегеран. Він повідомив, що країна й цього разу перехоплюватиме повітряні цілі, які летітимуть на Ізраїль через повітряний простор Йорданії.

В Ірані вже почали розслідувати смерть глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Слідство намагається ідентифікувати всіх, хто "проявив недбалість або свідомо співпрацював з Ізраїлем". Джерела видання повідомляють, що деяких співробітників служб вже допитали. Політики в Тегерані кажуть, що останній напад викрив провали в розвідці іранських служб безпеки.

Іран готує напад на Ізраїль

Нагадаємо, Тегеран звинувачує Ізраїль у вбивстві глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії. Вони вже анонсували жорстку відповідь, тому Ізраїль готується до можливого обстрілу.

Посольства низки країн просили своїх громадян виїхати з Лівану та утраматися від поїздок до Ізраїлю. Україна також провела евакуацію 30 людей з Лівану.

Сполучені Штати Америки, які є близьким союзником Ізраїлю, вже розгорнули додаткові винищувачі та військові кораблі на Близькому Сході.

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