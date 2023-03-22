Столтенберг розповів, що члени НАТО намагалися відмовити Росію від нападу на Україну торік, використовуючи "усі дипломатичні та політичні канали".

Змістовний діалог між НАТО та Росією неможливий, коли вона чинить агресію проти України.

Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг на презентації звіту НАТО за 2022 рік, передає Голос Америки. Він зазначив, що країни-члени альянсу "багато років працювали над змістовним діалогом з Росією", але "Росія відійшла від цієї мети".

Столтенберг розповів, що члени НАТО намагалися відмовити РФ від нападу на Україну торік, використовуючи "усі дипломатичні та політичні канали". "Ми використали всі зусилля, щоб спробувати запобігти вторгненню в Україну, - сказав він. - Але після вторгнення це (діалог) втратив сенс. Ми не можемо вести ніякого змістовного діалогу з країною, яка несе відповідальність за незаконну агресію проти сусідньої України".

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Генсек підкреслив, що навіть якби війна в Україні закінчилася завтра, ситуація з безпекою у Європі все одно змінилася вже на довгу перспективу.

За словами Столтенберга, Путін "хоче іншої Європи… прагне контролювати своїх сусідів", тому навіть у разі закінчення війни в Україні країни-члени альянсу повинні дбати про безпеку, нарощувати виробництво боєприпасів, посилювати захист критично важливої інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи.

Він зазначив, що з моменту нападу РФ на Україну члени НАТО надали Києву безпрецедентну підтримку, виділивши понад $120 млрд військової, гуманітарної та фінансової допомоги минулого року.

"Хоча Сполучені Штати є найбільшим донором, але Європа та Канада надали понад половину загальної допомоги", - уточнив він. При цьому Столтенберг додав, що європейські країни прийняли майже 5 млн українських біженців.

Столтенберг повторив, що "Путін зробив велику стратегічну помилку, коли напав на Україну".

"Він недооцінив сталевий опір українського народу", - сказав очільник НАТО, додавши, що ще одним прорахунком Путіна, стало неврахування "безпрецедентної підтримки України" з боку альянсу.

"Вторгнення, яке здійснив Путін, було шоком, але не стало несподіванкою", – сказав Столтенберг.

"Коли російські танки ввійшли в Україну, ми були напоготові, – сказав він. – За декілька годин наші оборонні плани набули чинності, від Балтійського до Чорного морів. Під командування НАТО було передано 40 тис. військових, забезпечено присутність у повітрі й на морі, а кількість бойових груп НАТО подвоєно з чотирьох до восьми".

Співпраця Росія-НАТО

Пакт Росія-НАТО про ненарощування ніяких додаткових постійних сил НАТО в Східній Європі був підписаний в 1997 році. Проте, як заявили деякі країни-члени НАТО, своїм нападом на Україну влада РФ перекреслила дію цього договору.

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