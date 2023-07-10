Країна-терорист заявила, що Україна "тисне на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність"

У Кремлі занервували через перспективу вступу України в НАТО. Речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв "тверду реакцію".

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", Кремль переконаний, що Україна "тисне на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність".

"Вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що вимагатиме зрозумілої та твердої реакції", - сказав Пєсков.

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Саміт НАТО - які перспективи для України

Як повідомляв УНІАН, місяць тому президент Зеленський висунув НАТО жорстку умову - він не поїде на саміт у Вільнюсі, якщо там не буде запропоновано ніякої конкретики щодо перспектив членства України в НАТО.

Наразі членство України в Альянсі блокують США та Німеччина. Лідери цих країн таку позицію не приховують.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відзначив, що Захід зняв вимогу про реалізацію "Плану дії щодо членства" (ПДЧ) для України. Тобто Україну приймуть до Альянсу, як Фінляндію – без ПДЧ. Питання лише в тому, коли це може статися.

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