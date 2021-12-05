Ангела Меркель закликала громадян Німеччини вакцинуватися від коронавірусу.

Ангела Меркель, яка пішла у відставку з посади канцлера Німеччини, останній раз звернулася до народу. Вона попередила про складні часи через коронавірус.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"У розпалі четвертої хвилі пандемії ми опинилися в дуже серйозній ситуації, в деяких частинах нашої країни її можна назвати не інакше як драматичною. На жаль, нас чекають ще кілька важких тижнів, які ми зможемо подолати тільки спільними зусиллями", - заявила Меркель.

При цьому вона закликала громадян Німеччини вакцинуватися від COVID-19. Крім того, вона розповіла, що лікування тяжкохворих пацієнтів ускладнюється переповненими відділеннями інтенсивної терапії. Також нагадала про "жахливо велику кількість людей, яким вірус коштував життя".

Читайте такожБайден і Путін проведуть дзвінок по відеозв'язку 7 грудня - ReutersЯк повідомляв УНІАН, Ангела Меркель після відходу зі своєї посади більше не планує займатися політикою.

26 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посту федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли в Бундестаг, домовилися про створення керівної коаліції.

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Автор: Анастасія Горбачова