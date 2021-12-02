У Берліні у дворі Міністерства оборони пройшла урочиста церемонія прощання з Ангелою Меркель, яка залишає пост канцлера ФРН.
Про це повідомляє DW.
67-річна Меркель подякувала всім за співпрацю і за довіру. Наступному уряду і майбутньому канцлеру Олафу Шольцу Меркель побажала удачі і можливості знайти відповіді на всі виклики. Також Меркель подякувала всім, хто надавав допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.
"Я хотіла б подякувати всім, хто всіма силами бореться з пандемією", - сказала вона.
Під час церемонії були запалені смолоскипи. Також виконувалася музика, яку захотіла сама політик. Меркель вибрала християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе", а також пісню "Для мене проллється дощ з червоних троянд" кінозірки 1950-х років Гільдегард Кнеф і композицію 1970-х "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерші з НДР Ніни Гаген. Вибір останньої композиції Меркель пояснила тим, що ця пісня асоціюється у неї з її юністю.
Нагадаємо, Ангела Меркель керувала Німеччиною з 22 листопада 2005 року.
Читайте такожКолишній канцлер Австрії Себастьян Курц йде з політики
Як повідомляв УНІАН, Ангела Меркель після відходу зі своєї посади більше не планує займатися політикою.
26 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.
Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення керівної коаліції.