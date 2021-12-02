Музику для церемонії Ангела Меркель вибирала особисто.

У Берліні у дворі Міністерства оборони пройшла урочиста церемонія прощання з Ангелою Меркель, яка залишає пост канцлера ФРН.

Про це повідомляє DW.

67-річна Меркель подякувала всім за співпрацю і за довіру. Наступному уряду і майбутньому канцлеру Олафу Шольцу Меркель побажала удачі і можливості знайти відповіді на всі виклики. Також Меркель подякувала всім, хто надавав допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

"Я хотіла б подякувати всім, хто всіма силами бореться з пандемією", - сказала вона.

Під час церемонії були запалені смолоскипи. Також виконувалася музика, яку захотіла сама політик. Меркель вибрала християнський гімн "Великий Боже, ми славимо тебе", а також пісню "Для мене проллється дощ з червоних троянд" кінозірки 1950-х років Гільдегард Кнеф і композицію 1970-х "Ти забув кольорову плівку" панк-рокерші з НДР Ніни Гаген. Вибір останньої композиції Меркель пояснила тим, що ця пісня асоціюється у неї з її юністю.

Нагадаємо, Ангела Меркель керувала Німеччиною з 22 листопада 2005 року.

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Як повідомляв УНІАН, Ангела Меркель після відходу зі своєї посади більше не планує займатися політикою.

26 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив канцлеру Ангелі Меркель повідомлення про закінчення її повноважень.

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли до Бундестагу, домовилися про створення керівної коаліції.

Автор: Олег Давигора