Країна (без) абортів. Чому заборона на переривання вагітності не стимулює народжуваність

В Україні про аборт говорять пошепки, а у Польщі вже кричать на весь голос. Одні називають це вбивством, інші – порятунком. Насправді ж, влада перетинає всі можливі кордони у спробі контролювати життя жінок, порушуючи їх право розпоряджатись власним тілом. І це може спровокувати ріст підпільних абортів і жіночих смертей, а ніяк не народжуваності.

Десять днів тому Конституційний трибунал Польщі оголосив рішення: заборонити одну з підстав для абортів – генетичні патології чи тяжкі хвороби плоду. Майже 30 років це дозволялося. Але зараз стало порушенням конституційного права на життя.

Після того, як голова суду Юлія Пшилебська озвучила це, під стінами трибуналу почали збиратися поодинокі прихильники і противники абортів. Одні з криками тріумфу, інші - розпачу. Чому? Бо невиліковна хвороба чи відсутність якогось органу – жодна вада тепер не привід для аборту. Народжувати доведеться і маля, яке буде страждати все життя, і те, яке не проживе більше кількох днів. Мамам законом наказано бути героїнями.

В Україні торік провели майже 75 тисяч абортів. У Польщі – не більше 1000. Важливе уточнення: це - офіційні дані. 98% цих абортів саме через патології плоду, який нині заборонив суд. Тож тепер жінки у Польщі законно можуть переривати вагітність лише у випадках зґвалтування, інцесту чи загрози власному життю. По суті, Польща стає країною без абортів.

Вулиці ста п’ятдесяти польських міст заповнили тисячі протестувальників. Вони не хочуть, щоби держава втручалася в приватне життя жінки. Одна з учасниць акцій протесту, Катаржина Троянек, розповідає про страшні речі, про які знають усі поляки. Знають, але мовчать.

«Що стоїть за цим протестом, окрім гніву? Звичайно, гігантський страх, що нам, жінкам, доведеться страждати в ім'я чийогось чистого сумління», - каже вона ТСН.Тижню.

«Я виховувався в багатодітній сім'ї, у мене п'ять сестер. Мене виховувала бабуся, мама. Я прийшов сюди зі своєю нареченою і воюю для всіх них, за їхні права, і я справді зворушений тим, що зараз відбувається в Польщі», - додає ще один учасник акції Пьотр Вибанський.

Люди лягають на землю і перекривають рух автомобілям. Запалюють лампадки, хоронять права жінок. Буквально.

А також скандують гасла, які краще… не перекладати, каже ТСН.Тижню українка Карина, яка живе у Кракові: «Ці лозунги доволі вульгарні і жорсткі. З одного боку співають «Аве, Марія!», а з іншого пропонують ПІС, скажімо м’яко, йти під три чорти».

ПІС розшифровується як «Право і справедливість». Це назва провладної партії. До будинку її лідера і віце-прем’єра Польщі Ярослава Качинського одразу подалися мітингарі - вимагати відставки. Його вважають головним ініціатором антиабортного закону.

Сприймати окремо від політики цю тему не можна. Останні тридцять років вона була головним способом політичних маніпуляцій... Тож тепер розлючений натовп під будинком прем'єра Качинського стримують правоохоронці. Застосовують силу і перцевий газ, коли з юрби починає летіти каміння. Десятки людей затримують. Одна з офіційних причин: протестувальники порушують закон, збираючись у групи понад десять душ. Через коронавірус це заборонено.

«Це наводить на думку, що, можливо, вони не просто так це зробили під час пандемії. Можливо, це рішення влада планувала наперед», - каже Карина.

Дійсно, кілька діб поспіль у Польщі фіксують антирекорди - понад 13 тисяч хворих на добу на початку тижня і аж 21 тисяча – наприкінці. Захворів і нещодавно переобраний президент Анджей Дуда. До народу звертається Ярослав Качинський і закликає людей розійтися. Мовляв, демонстрації будуть коштувати життя багатьом людям: «Ті, хто закликає до протестів, а також ті, хто в них бере участь, приносить загальну небезпеку, і тому вони вчинили злочин, серйозний злочин».

Прем’єр просить охороняти храми, бо такого в країні, переважно католицькій, іще не було: люди нападають на церкви, зривають меси.

«Іду на месу» - так жінки назвали свої акції непокори, розкидаючи в костелах листівки з нецензурною лексикою і тримаючи плакати з розіп’ятою на хресті жінкою.

На противагу їм виходять ті, хто - за збереження життя за будь-яку ціну. Аборт - це гріх, - кажуть вони. «Я стою за життя, бо знаю, що кожне життя - це дар від Бога. Життя святе, життя прекрасне. У мене є можливість працювати з дітьми-інвалідами, і я знаю, які вони чудові діти», - каже Марія Глен.

Вішаки в руках - це символ чи не кожного такого протесту в Польщі. А їх в історії було чимало. Металевий гачок – це моторошне знаряддя для підпільних абортів, яким користувалися жінки десятиріччя тому. Це підпілля нікуди не зникло.

«Криміналом вважається допомога з абортом. Лікар, який виконав аборт, або той, хто продав пігулки для аборту, може бути засуджений», - розповідає ТСН.Тижню полька Зуза, яка зараз живе у Німеччині.

Багато лікарів у Польщі відмовляються робити аборти з релігійних поглядів. Навіть, якщо для цього є показання. Так, Алісія Тисяц, якій відмовилися переривати третю вагітність попри загрозу осліпнути, пішла до Європейського суду з прав людини і виграла справу.

«Ми ніколи не запитуємо в жінок причини, чому вони це роблять. Ми просто допомагаємо», - каже Зуза, яка у Німеччині влаштувала штаб для допомоги жінкам, що хочуть перервати вагітність.

Організація Зузи навіть оплачує аборт тим, хто не має грошей. Бо, роблячи підпільні аборти, жінки часто калічать себе.

«У Німеччині аборти дозволені до 14-го тижня вагітності. Усі, хто не встиг, можуть поїхати до Нідерландів. Там аж до 22-го тижня. У Британії - до 24-го. Ціни можуть варіюватися, залежно від клініки. У тих, із якими ми співпрацюємо, аборти коштують 250-500 євро. Але більшість жінок замовляють пігулки і проводять аборти вдома. І це тисячі жінок», - розповідає вона.

З Польщі жінки збираються групами і їдуть у такі собі аборт-тури по Європі. І, до речі, для тисяч жінок абортарієм стала і Україна. Тепер їх побільшає. Адже у нас це дешевше, і, фактично, ніяких обмежень. Окрім строку вагітності - до 12 тижнів. Щоправда, спроби впровадити щось схоже на польські заборони в нас теж були. Але далі законопроектів діло не дійшло.

Наразі на підтримку полячок вийшли люди по всьому світу. Уповноважена Ради Європи з прав людини Дуня Міятович назвала рішення польського суду «сумним днем для прав жінок». Та, за законом, скасувати його неможливо.

Імовірно, цим рішенням польська влада хотіла збільшити народжуваність у країні, де тотально бракує робочих рук. Та дістала зворотний ефект. Нині там народжується вдвічі менше малят, ніж тридцять років тому - до заборон.

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