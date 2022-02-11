Рішення союзників повинні підтвердити на зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

НАТО планує розширити військову присутність у країнах східного флангу Альянсу через розміщення російських військ біля кордону з Україною. Члени організації Північноатлантичного договору вже письмово схвалили пропозицію військових.

Про це пише німецька газета Handelsblatt.

Йдеться про розміщення багатонаціональних бойових контингентів у країнах НАТО неподалік України, такі як Румунія і Болгарія.

Рішення союзників повинні підтвердити наступної середи на зустрічі міністрів оборони. Потім буде офіційне оголошення, пояснює видання.

План може бути реалізований вже навесні.

У колах НАТО підкреслюють, що розширення присутності військ на східному флангу є реакцією на поведінку Росії.

Доказом цього є той факт, що ніяких багатонаціональних військ у Східній Європі не було доти, доки Росія не окупувала Крим України, зауважує газета.

Як писав УНІАН, сьогодні, 11 лютого, до Польщі прибули додаткові війська США.

Росія зосередила біля кордонів з Україно понад 100 тисяч військ і перекидає солдатів й техніку дотепер.

Частину сил РФ переміщує під приводом "союзних" навчань у Білорусі, які триватимуть до 20 лютого.

Міжнародна спільнота побоюється, що Москва може вторгнутися в Україну. У зв’язку з цим ЄС спільно зі США і Британією працюють над інструментами стримування апетитів Росії.

Погрожуючи ескалацією, Кремль вимагає від Заходу "гарантій" невступу України до НАТО, проте всі попередні зустрічі російських представників з членами Альянсу й Вашингтону закінчувалися провалом для РФ.

Крім того, Кремль намагається схилити Київ до прямих переговорів з бойовиками "ЛДНР", маскуючи це під "виконання Мінських угод".

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