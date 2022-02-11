Розгортання додаткових сил у Європі президент США Джо Байден формально схвалив минулого тижня.

В Польщу прибули американські винищувачі F15 на тлі зростаючої російської загрози у Східній Європі.

Про це у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Сьогодні на авіабазу у Ласьк прибули винищувачі F15, які у рамках місії будуть підтримувати східний фланг", - написав Блащак.

Сполучені Штати перекинули додаткові війська до країн-членів НАТО у Східній Європі на тлі тривожних переміщень російських військ біля кордону з Україною.

Розгортання додаткових сил у Європі президент США Джо Байден формально схвалив минулого тижня.

Війська будуть діяти на двосторонній основі з країнами, що їх приймають, бо Альянс не задіяв багатонаціональні сили реагування.

США збільшили рівень бойової готовності 8,5 тисячі військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі вторгнення РФ в Україну.

Росія, за підрахунком Міноборони, зосередила біля кордонів з Україною понад 100 тисяч військ і продовжує перекидати солдатів й техніку дотепер.

Водночас ЄС спільно зі США і Британією працюють над розробкою інструментів стримування апетитів Кремля, який, погрожуючи бойовими діями, вимагає "гарантій" невступу України до НАТО.

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