Нормандські переговори на рівні радників тривали у Берліні майже 9 годин.

Москва назвала переговори з українською стороною в "нормандському форматі" на рівні політичних радників у Берліні безрезультатними.

Про це в коментарі ТАСС заявив заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Він поскаржився, що Київ, як пише агентство, "мав непохитну позицію" на пропозиції Росії щодо врегулювання кризи на Донбасі, і підтвердив, що сторони не підписали жодного документу.

"Намагались узгодити заяву наших переговорів, відштовхуючись від попередньої зустрічі у Парижі 26 січня. Ми тоді домовилися, що "нормандський формат" повинен подолати усі розбіжності щодо інтерпретацій "Мінських угод"… Проте подолати ці розбіжності сьогодні (у ніч на 11 лютого – ред.) не вдалося", - підсумував Козак.

Він додав, що "на словах" у Росії з Німеччиною та Францією було "єдине розуміння, яким чином повинні просуватися питання у політичній сфері, проте позиція України непохитна".

Україна відмовилась сідати за один стіл переговорів з бойовиками, підконтрольними Кремлю.

"Відмовилися у цьому документі – проекті заяви, який був запропонований для розгляду, - навіть цитувати Мінські угоди в тому, що питання майбутнього постконфліктного статусу цих територій повинні вирішуватися у консультаціях й обговореннях з представниками окремих районів Донбасу (бойовиками – ред.). Це ключові розбіжності, які Україна відмовилась узгодити", - сказав росіянин.

Київ "категорично відмовився" підписувати компромісний варіант проекту цієї заяви, уточнив Козак.

Ситуацію з Україною Козак назвав "патовою": "Сьогодні, на жаль, ситуація патова. Я впевнений, що єдиний міжнародний ефективний механізм, який може сприяти врегулюванню конфлікту на Донбасі, це "нормандський формат". Необхідно, щоб колеги сконцентрувалися і сформулювали конкретні ідеї, яким чином можна завершити цей конфлікт".

Також Козак відповів, що Німеччина і Франція "з розумінням ставляться" до Росії у "нормандському форматі", це стосується нібито позиції Москви щодо прямих переговорів України з бойовиками "ЛДНР".

Нормандські переговори на рівні радників тривали у Берліні майже 9 годин. За словами керівника ОП Андрія Єрмака, який представляв Україну, сторони обговорили режим припинення вогню на Донбасі, проте не дійшли згоди щодо "питань безпеки".

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