Столтенберг пригадав вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

НАТО ніколи не піде на компроміс з Росією щодо основних принципів європейської безпеки і готується до непередбачуваних обставин.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Він попередив Кремль про наслідки для Росії у разі нападу на Україну.

"Ми надаватимемо підтримку Україні, щоб вона могла підвищити здатність захищати себе", - сказав генсек, додавши, що йдеться й про жорсткі економічні санкції.

Країни НАТО зроблять все необхідне не лише для захисту східного флангу Альянсу, але й для стримування будь-якої агресії проти союзників.

Хоча Україна не підпадає під дію статті 5 про колективну оборону як партнер, а не член НАТО, зазначив Столтенберг, Альянс надає їй підтримку: "Більшість підтримки надають на двосторонній основі різні союзники - Сполучені Штати, Великобританія, Канада та інші. І я вітаю це. Зрештою, це допомога Україні в самозахисті. І це важливо, тому що це також чіткий сигнал Росії".

Читайте такожРадник Байдена припустив, що Росія може сфабрикувати привід для вторгнення в УкраїнуУ коментарі Польському радіо Столтенберг також заявив, що у разі наступу Росії НАТО доведеться збільшити свою присутність на східному фланзі.

Генсек Альянсу пригадав 2014 рік, коли Росія, напавши на Донбас та Крим, змусила НАТО посилити свої позиції – максимально з часів холодної війни.

Після окупації Криму й вторгнення на Донбас Північноатлантичний альянс направив у Польщу, Естонію, Литву й Латвію чотири багатонаціональні батальйони по 1000 військовослужбовців у кожну країну.

Загроза повномасштабного нападу Росії

З листопада 2021 року міжнародна спільнота занепокоєна тривожними переміщеннями російських військ вздовж кордону України, що схоже на підготовку до повномасштабного наступу на країну.

За оцінками західних розвідданих, Путін може залучити до нападу на Україну 100 тисяч військових, а саме вторгнення може відбутися вже взимку 2022 року.

У зв’язку з ризиком ескалації на російсько-українському прикордонні президент США Джо Байден неодноразово спілкувався з російським главою Володимиром Путіним, проте це не допомогло зменшенню градусу напруги.

На тлі загрози чергового нападу Путін висунув вимоги щодо невступу України в НАТО, які Кремль назвав "гарантіями безпеки". Росія стверджує, що війська Альянсу в Східній Європі загрожують її нацбезпеці.

З цього приводу у Брюсселі відбулась серія зустрічей представників РФ, США й НАТО, за результатами яких відхилили ультиматум Москви. На тлі провалу у МЗС Росії вже прямо шантажують Захід "тяжким сценарієм" для України. Таким чином Кремль нібито хоче змусити Київ виконувати "Мінські угоди".

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