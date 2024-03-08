Раніше екстремізмом визнали і прізвище покійного опозиціонера.

У Росії фотографію покійного опозиціонера Олексія Навального визнали символом екстремізму. Як пише "Новая газета", таке рішення ухвалив Жовтневий суд міста Мурманськ.

"Публічна демонстрація фотозображення Навального є пропагандою атрибутики і символом екстремістської організації", - ідеться в ухвалі суду в адміністративній справі місцевої жительки Марини-Вікторії Нагорних.

Як випливає з матеріалів справи, жінка розмістила фото Навального в заростях дерев біля житлового будинку. Це діяння було визнано судом "публічною демонстрацією символіки екстремістської організації". В якості покарання суд відправив росіянку в ізолятор тимчасового тримання на сім діб.

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Примітно, що новий вирок жінка отримала одразу, щойно вийшла на свободу після "відсидки" аналогічного терміну за публічну демонстрацію не менш "екстремістського" прізвища "Навальний" на плакаті.

"Прізвище "Навальний" міститься в найменуванні руху "Штаби Навального", який визнаний судом екстремістським, а його діяльність заборонена", - йдеться в рішенні суду.

Репресії в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, у Росії суд відправив за ґрати на 2 місяці 18-річну антивоєнну активістку за те, що вона повісила на пам'ятник Тарасу Шевченку уривок із вірша "Заповіт". Рядки, написані майже 180 років тому, у суді визнали дискредитацією російської армії.

Водночас у Челябінську місцевий суд у буквальному сенсі пробачив колишнього найманця "Групи Вагнер", який по-звірячому побив колишню дружину, розкришивши їй кістки обличчя. З огляду на заслуги зі знищення українців у Бахмуті, суд призначив садисту грошовий штраф у розмірі 5 тисяч рублів і відпустив на всі чотири сторони.

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