Висновки американських спецслужб не звільняють російського диктатора від відповідальності.

Смерть Олексія Навального спричинила нову хвилю санкцій проти Росії, зірвала переговори про обмін ув'язненими між РФ і Заходом і збила з пантелику російську опозицію. Володимир Путін, можливо, не планував, що це станеться так, як сталося.

Видання The Wall Street Journal пише, що американські спецслужби дійшли висновку, що Путін, найімовірніше, не віддавав наказу вбити Навального в тюремному таборі в лютому.

Зазначається, що таку думку поділяють представники Центрального розвідувального управління, Управління директора національної розвідки та розвідувального підрозділу Державного департаменту.

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Президент Байден та інші світові лідери вважають Путіна зрештою винним, оскільки Кремль роками переслідував Навального, зокрема нібито намагався вбити його у 2020 році й відправити у віддалений ГУЛАГ. Але тепер в США вважають, що час смерті Навального було обрано не з волі Путіна.

Союзники Навального наполягають на тому, що його смерть була зрежисована Кремлем. У своїй заяві Леонід Волков відкинув оцінку американської розвідувальної спільноти як наївну. За його словами, ті, хто стверджує, що Путін не був у курсі, "явно нічого не розуміють у тому, як влаштована сучасна Росія".

Славомір Дембскі, директор Польського інституту міжнародних відносин, поставив під сумнів оцінку американської розвідувальної спільноти.

"Навальний був дуже цінним ув'язненим із політичного погляду, і всі знали, що Путін особисто зацікавлений у його долі. Шанси на таку ненавмисну смерть невеликі", - сказав він.

Оскільки він був останнім опозиціонером у Росії, який мав достатню політичну вагу, щоб розглядатися як можливий лідер, його смерть, схоже, стала кульмінацією тривалої кампанії Кремля зі знищення або вигнання будь-яких можливих альтернатив Путіну.

Смерть Навального - головні новини

16 лютого тюремна служба Росії повідомила, що Навальний втратив свідомість після прогулянки в колонії, де він відбував покарання. У заяві йдеться, що прибулі медики намагалися привести його до тями, але їм це не вдалося, і він помер.

За тиждень до його смерті Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорювали потенційну пропозицію щодо обміну ув'язненими, яка могла б звільнити Навального, репортера WSJ Евана Гершковіча й екс-морського піхотинця США Пола Вілана. Натомість Кремль хотів отримати Вадима Красикова, співробітника російської розвідки, засудженого в Німеччині за вбивство грузинського дисидента.

За кілька днів до смерті Навального Путін сказав, що він згоден з ідеєю обміну Навального. Російський диктатор заявив, що єдиною умовою було те, що він ніколи не повернеться в Росію.

Кремль заперечує причетність держави до смерті та попереднього отруєння Навального. Водночас соратники російського опозиціонера впевнені, що їхнього лідера вбили за наказом Путіна.

Варто зазначити, що Дональд Трамп заявив, що Путін "ймовірно" причетний до смерті російського опозиціонера.

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