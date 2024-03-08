Усну згоду на цей обмін диктатор дав на зустрічі з мільярдером Абрамовичем.

Російський диктатор Володимир Путін обговорював обмін опозиційного політика Олексія Навального за кілька годин до його загадкової смерті в колонії.

Як повідомляє проект "Агентство" з посиланням на чотири джерела, знайомі з ходом переговорів, за 4 години до появлення перших повідомлень про смерть Навального Путін провів особисту зустріч з бізнесменом Романом Абрамовичем. Одне з джерел стверджує, що під час цієї зустрічі Путін усно погодився на обмін.

Журналіст-рослідувач Христо Грозєв сказав виданню, що, на його думку, згода диктатора була вдаваною.

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"Думаю, що це було або прикриттям планів про вбивство, або стратегічним ходом, щоб довести переговори майже до кінця, думаючи, якщо Німеччина погодилася принципово віддати Вадима Красикова (агента ФСБ, засудженого до довічного за звинуваченням у вбивстві "ворога Кремля", колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі - УНІАН), то за відсутністю Навального вони погодяться його поміняти і на когось іншого, не настільки важливого для Путіна в'язня", – сказав Грозев.

Реакція на смерть Навального

Як писав УНІАН, російська влада повідомила про смерть Олексія Навального 16 лютого. Майже одразу цю звістку прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. Як би не було складно і які б не були виклики, ми маємо завжди пам'ятати: лише у єдності можна захистити життя. Путін завжди вбиває. Він сам по собі і є війна. Він не зупиниться. Його можна лише зупинити. І лише всім разом, у співпраці", - наголосив Зеленський.

В самій Росії та за кордоном відбулися чисельні акції пам’яті Навального. 1 березня опозиціонера поховали у Москві. Попри погрози і залякування з боку влади, на церемонію прийшли десятки тисяч росіян.

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