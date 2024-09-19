Президент Румунії Клаус Йоганніс запросив у парламенту схвалення на створення навчального центру.

Румунія хоче створити на своїй території навчальний центр для підготовки українських морських піхотинців. Як пише Euractiv, президент Румунії Клаус Йоганніс у листі до парламенту наголосив на необхідності інтенсифікації та диверсифікації підготовки українських збройних сил і запросив у парламенту схвалення на створення такого навчального центру.

Зазначається, що пропозицію було зроблено в рамках Контактної групи з оборони України - альянсу з 57 країн і Європейського союзу, які підтримують Україну.

"Румунія розмістить цей морський навчальний центр і підтримає підготовку української морської піхоти в рамках наявних можливостей. Внесок міжнародного співтовариства допоможе підтримувати роботу центру, в той час як Великобританія надасть повне фінансування і підтримку планування для його початкового розвитку", - йдеться в статті.

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Зазначається, що центр працюватиме протягом двох років за умови попереднього схвалення військовими сторонами-партнерами. При цьому Румунія залишає за собою право відмовитися від зобов'язань у будь-який момент під час навчального процесу або після закінчення узгодженого періоду.

Навчання українських військових

Литва і Польща готові використовувати базу розташованої в Польщі Литовсько-Польсько-Української бригади (ЛітПолУкрбриг) для підготовки українських військових.

При цьому заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський відкинув можливість підготовки Польщею українських солдатів на території України. Основною причиною такого рішення було названо високу вартість, а також час і організацію. Залевський підкреслив, що Польща виступає за продовження навчання українців на території ЄС, а не у своїй країні.

Також раніше The Telegraph писав, що навчання українських солдатів шкодить боєздатності британської армії - можливості Британії з підготовки власних солдатів обмежені, навчальні полігони використовуються для підготовки українців.

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