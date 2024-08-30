Заступник міністра оборони Польщі підкреслив, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни".

Польща не збирається ані збивати російські безпілотники та ракети над українською територією, ані тренувати в Україні військових. Про це заявив заступник міністра оборони країни Павел Залевський, повідомляє wiadomosci.onet.

Залевський заявив, що польська влада "не розглядає в жодному форматі те, що є одним з українських очікувань".

"Радикальне посилення Заходом протиповітряної оборони України має бути достатнім і не потребує такої підтримки з боку польських ВПС, - зазначив він, підкресливши, що "країни НАТО і ЄС не є сторонами війни".

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Також заступник міністра оборони відкинув можливість підготовки Польщею українських солдатів на території України. Основною причиною такого рішення була названа висока вартість, а також час і організація.

Залевський підкреслив, що Польща виступає за продовження навчання українців на території ЄС, а не в своїй країні.

"Це, на нашу думку, найбільш ефективне рішення, і ми не очікуємо жодних змін у цьому питанні", - сказав він. За його словами, він припускає, що є країни, які будуть тренувати українських солдатів в Україні на основі двосторонньої угоди, але "Польща не є однією з них".

Підготовка українських військових

Як писав УНІАН, Європейський Союз "вже завтра" досягне позначки 60 тисяч українських військових, яких підготували в країнах ЄС. За словами представника Міноборони Німеччини Томаса Гітшлера, тільки в Німеччині цього року загалом підготують 10 тисяч українців.

Як повідомляв високий представник ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозеп Боррель, у ЄС домовилися, що навчання українських військових проходитиме максимально близько до України, але не на її території.

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