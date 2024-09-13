Наголошується на важливості збереження уваги НАТО на події у Чорному морі.

Через виявлення на території Румунії уламків російських "Шахедів" та ураження цивільного судна з зерном між міністром закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску та держсекретарем США Ентоні Блінкеном сталася телефоном розмова. Про це повідомили у Міністерстві оборони Румунії.

Йдеться, що міністр закордонних справ країни Лумініца Одобеску та держсекретар США Ентоні Блінкен провели у четвер, 12 вересня, телефонну дискусію щодо ситуації в галузі регіональної безпеки. Зокрема йшлося про порушення повітряного простору Румунії під час атак РФ на українські порти, розташовані на Дунаї. Також обговорювався напад Росії у Чорному морі на торгове судно, яке перевозило зерно.

"Міністр закордонних справ привітала підтримку та солідарність США та союзників з Румунією та наголосила на важливості збереження уваги НАТО на події у Чорному морі та в регіоні", - сказано в заяві. Відео дня

Одобеску привітала підтвердження зобов'язань США щодо захисту "кожного сантиметра союзної території". Вона також зазначила, що союзники мають виконати всі взяті на себе зобов'язання, щоб забезпечити безпеку євроатлантичного простору загалом та у Чорноморському регіоні зокрема.

"Два чиновники обговорили останні події, пов'язані з їхньою підтримкою України у боротьбі з незаконною та невиправданою агресією Російської Федерації. Американська сторона підтвердила свою вдячність за рішення Румунії передати Україні систему PATRIOT, що має особливе значення у контексті продовження російських повітряних атак проти української громадянської інфраструктури. Держсекретар США наголосив на готовності США продовжувати заходи щодо зміцнення обороноздатності Румунії", - сказано в повідомленні.

Атака РФ на судно з продовольством та "Шахеди" у країні НАТО

Нагадаємо, напередодні у Чорному морі армія РФ вдарила по цивільному судну з пшеницею. Окупанти вдарили по цивільному судну під прапором Сент-Кітс і Невіс крилатими ракетами, імовірно Х-22, з літаків Ту-22. Балкер AYA перебував за межами Українського морського коридору та територіальних вод України.

Внаслідок ураження значних пошкоджень зазнав балкер, який здійснював перевезення зерна з порту "Чорноморськ" (Одещина) до Єгипту та на той момент був у Чорному морі - у виключній морській економічній зоні Румунії.

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