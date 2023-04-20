Яскравий спалах бачили на прикордонні.

Яскраві спалахи, які вночі 19 квітня фіксували в небі над українською столицею, також бачили в БІлорусі.

За інформацією білоруського видання "Флагшток", мешканці країни бачили незвичне явище близько 22:00 години.

Про яскравий спалах повідомляли мешканці прикордонних Гомеля (в напрямку півдня) та Мозиря (на південно-східному напрямку). Ефект був помітний близько трьох секунд.

Відео дня

Подія потрапила на запис автомобільного відеореєстратора. Відео було знято у Новобілицькому районі Гомеля.

Спалахи над Києвом - що відомо

Ввечері середи, 19 квітня, у небі над Києвом помітили спалахи. Спершу керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу сил протиповітряної оборони, але згодом він видалив допис і закликав чекати на інформацію від Повітряних сил. В ПС повідомили, що в момент загадкового спалаху сили ППО не працювали.

В Київській міській військовій адміністрації повідомили, що причиною спалахів, ймовірно, стало падіння на землю супутника NASA. Однак швидко стало зрозуміло, що це не так. Як повідомили в NASA, супутник перебуває на орбіті та не входив у атмосферу Землі.

В українському Головному центрі спеціального контролю зрештою повідомили, що інцидент, ймовірно, був пов’язаний зі входом космічного тіла до щільних шарів атмосфери.

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