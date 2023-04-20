Раніше речник ПС ЗСУ зазначив, що ввечері 19 квітня на Київщині не було зафіксовано російських атак, ППО не працювало.

Сили протиповітряної оборони в момент загадкового спалаху над Києвом у середу пізно ввечері 19 квітня не працювали.

Про це повідомив зранку 20 квітня речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише Суспільне.

Він пояснив, чому ПС ЗСУ у своєму вечірньому повідомленні вказали, що інформація щодо причин спалаху "уточнюється".

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"Нам почали приписувати космічні тарілки... Хтось має про це уточнити, але не ми", - сказав Ігнат.

Зазначається, що раніше в ефірі телемарафону речник ПС ЗСУ зазначив, що ввечері 19 квітня на Київщині не було зафіксовано російських атак.

"Ці кадри, які ви показуєте, це мабуть завтра вже буде точно прокоментовано. Що це саме було. Чи це було якесь небесне тіло чи це був якийсь уламок супутника, метеорита чи щось інше, якась інша аномалія. На то є спеціалісти. Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну. На Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу", - сказав Ігнат.

Спалахи у небі над Києвом - що відомо

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 19 квітня в небі над Києвом стався яскравий спалах, після якого пролунав схожий на вибух звук. У цей час повітряної тривоги в столиці не було, однак вона була оголошена трохи згодом.

Спершу голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО, утім пізніше він видалив своє повідомлення й закликав чекати на інформацію від Повітряних сил.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що спалах у небі Київської області, попередньо, став наслідком падіння на Землю космічного супутника NASA. Утім, автори проекту Alpha Centauri зазначили, що траекторія його падіння є дуже далекою від України, тож, імовірно, біля столиці впав метеор.

У американському космічного агенстві також спростували повідомлення про падіння уламків супутника. За словами представника NASA Роберта Маргетти, супутник наразі залишається на орбіті та не входив у атмосферу Землі, тож він точно не міг пролітати над Києвом.

Як повідомили в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства, спалахи в небі над Києвом - високоенергетична акустична подія, імовірно пов'язана зі входом космічного тіла до щільних шарів атмосфери.

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