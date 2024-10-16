Питання Волинської трагедії важливе для польської сторони.

Вступ України до Євросоюзу не є "питанням виживання", а тому Польща може висувати свої умови. Про це заявив міністр оборони цієї країни Владислав Косіняк-Камиш, якого цитує Interia.

За його словами, питання Волинської трагедії важливе для польської сторони, є частиною найбільш справедливого підходу у контексті вступу України до ЄС.

Польський міністр наголосив, що це питання не є умовою для надання військової чи гуманітарної допомоги, де на кону стоять людські життя. Косіняк-Камиш вважає, що таким чином Польща може сприяти поразці Росії у війні.

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"Вступ до ЄС – це не "бути" чи "не бути" для України, це можливість для розвитку, для більшого зростання ВВП, це їх шанс. Ми можемо поставити умови для такого розвитку і, на додаток до умов, поставлених ЄС, ми можемо поставити свої етичні та історичні умови щодо Волині", – сказав міністр.

Волинська трагедія - останні новини

Наприкінці липня Косіняк-Камиш заявив, що Варшава має поставити Києву ультиматум - Україна не стане членом Європейського Союзу, якщо не вирішить "Волинське питання".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголошує, що ця тема зможе залишитися у минулому лише після проведення ексгумації та належного поховання загиблих на Волині.

Міністр закордонних справ Польщі у 2018-2020 роках Яцек Чапутович різко розкритикував політику чинного уряду щодо України, назвавши її "політикою гієни".

"Дії гієни можуть дати перевагу ведмедю – давайте сподіватися, що нам не доведеться зіткнутися з ним лицем до лиця, і молитися, щоб інші не застосували таку політику до нас", – дорікнув колишній міністр.

Водночас Міністерство закордонних справ України готове обговорювати з польською стороною спільну історію, зокрема й Волинську трагедію, заявив очільник міністерства Андрій Сибіга.

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