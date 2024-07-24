За словами очільника Міноборони, між країнами досі є невирішені історичні питання.

Україна не стане членом Європейського Союзу, якщо не буде вирішене "Волинське питання".

Про це в інтерв'ю Polsat News заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, Варшава підтримує Київ "настільки, наскільки це можливо", хоча у відносинах між країнами "не все ідеально через невирішені історичні питання".

"На його думку, реальна політика повинна поставити ультиматум. Без вирішення волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу", - йдеться у статті. Відео дня

Водночас польський міністр запевняє, що для них кінцем війни буде лише перемога України. "Будь-який інший випадок залишається для Польщі прямою загрозою війни. Саме тут на кону стоїть питання безпеки Польщі та Європи", - додав Косіняк-Камиш.

Волинська трагедія

Як відомо, тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах.

Минулого року спікер Міністерства закордонних справ Польщі заявив, що Україна у повній мірі не розуміє важливість цього питання для поляків, а президент Володимир Зеленський має взяти на себе "більше відповідальності".

Посол України у Польщі Василь Зварич назвав неприйнятними "спроби нав'язати", що українці мають робити по відношенню до спільного минулого.

Наприкінці липня цього року президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії у Луцьку.

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