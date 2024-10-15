За словами міністра оборони України, це несправедливо щодо громадян Польщі.

Полякам не подобається поведінка деяких біженців з України у Польщі, зокрема те, що вони можуть відпочивати у п'ятизіркових готелях та їздити на дорогих авто. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в інтерв'ю Interia.

"Річ у тім, що для нашого суспільства дуже жахливо бачити, як молоді люди з України, які їздять на найкращих автомобілях, проводять свої вихідні в п'ятизіркових готелях. І це несправедливо стосовно поляків, які вкладають кошти в охорону здоров'я, пільги, освіту, не кажучи вже про постачання зброї та іншу допомогу", - зауважив він.

За його словами, ініціатива глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо позбавлення соцвиплат українських чоловіків призовного віку має бути застосована й в інших країнах Європи.

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"Кілька місяців тому я вже заявляв, що ми допоможемо українській державі, якщо вона захоче достукатися до своїх громадян, які зобов'язані захищати країну і проживають у Польщі. Тоді серед польських роботодавців був ажіотаж, що якщо Польща запровадить таке рішення, то українці виїдуть до Німеччини чи Італії. Тому рішення, про яке говорить міністр Сікорський, повинно мати загальноєвропейський вимір", - вважає Косиняк-Камиш.

Повернення українських біженців з Польщі - що відомо

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що країнам Західної Європи необхідно переглянути рішення щодо допомоги українцям. Зокрема він запропонував позбавити соцвиплат українських чоловіків-біженців, таким чином стимулючи їх повернутися до рідної країни.

Також він заявив, що теперішня політика багатьох столиць ЄС шкодить обороноздатності та економічній стабільності України. Як приклад, Сікорський навів українця, який стриг його у перукарні.

"Це просто дивує. Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?", - підкреслив політик.

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