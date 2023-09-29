За його словами, неможливо осягнути "параметрів країни, яку збираються взяти в ЄС".

Скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перед переговорами щодо вступу України до Європейського Союзу потрібно буде відповісти на "важкі питання", зокрема й територіальні.

Про це він повідомив в ефірі місцевого радіо, цитує Reuters. За словами Орбана, восени під час переговорів у Брюсселі щодо вступу України до ЄС партнери "не можуть уникнути питання, чи можуть вони серйозно розглянути питання про членство країни, яка перебуває у стані війни".

"Ми не знаємо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають. Прийняти країну в ЄС, не знаючи її параметрів. Це було б безпрецедентно", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр також зазначив, що потрібно відповісти на "дуже довгі та важкі питання, перш ніж фактично буде ухвалено рішення про початок переговорів про вступ".

Позиція Угорщини щодо України

Як повідомляв УНІАН, Угорщина займає антиукраїнську позицію, зокрема заважала введенню низки антиросійських санкцій і спекулювала навколо теми фінансової допомоги для України. Угорська влада відкрито заявили, що незважаючи ні на що, продовжать співпрацю з РФ, тому що їй це вигідно.

Угорщина не сприятиме фінансуванню Європейським союзом поставок зброї в Україну, поки Київ не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Україна проводить переговори з Угорщиною про відновлення зернового експорту та скасування ембарго на українське зерно. Як розповів міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, 19 вересня він провів розмову з угорським колегою під час якої сторони вислухали аргументи одна одної щодо ситуації, яка склалася навколо зернової заборони.

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