Як зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, в інтересах обох країн зосередитись на експорті чотирьох культур.

Україна веде перемовини з Угорщиною щодо відновлення зернового експорту та скасування ембарго на українське зерно.

Як розповів в ефірі інформаційного телемарафону міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, позавчора, 19 вересня, він провів розмову з угорським колегою під час якої сторони вислухали аргументи одна одної щодо ситуації, яка склалась довкола зернової заборони.

За словами Сольського, в спільних інтересах України та Угорщини зосередитись на експорті чотирьох культур.

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"Ми по суті говоримо вже про деталі, на що угорська сторона погодилася і попередньо вважає наш план таким, що може бути прийнятий за умови роз’яснення до кінця. Також, очевидно, вони його додатково хочуть пояснити своїм асоціаціям фермерів. Вони вже готують ці питання", – розповів міністр.

Він сподівається, що наступного тижня буде розмова, яка дасть можливість зрозуміти, наскільки країни вже наблизилися якогось фінального рішення.

Ембарго на українське зерно

Після скасування Єврокомісією ембарго на поставку українського зерна до п’ятьох європейських країн, Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку ввели заборону на імпорт низки української агропродукції.

Через це Україна подала позов проти цих країн до Світової організації торгівлі, оскільки Україні принципово важливо довести, що окремі держави-члени не можуть забороняти імпорт українських товарів.

Разом з тим Україна представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом 4 груп агротоварів з України у відповідь на продовження заборони ввезення української продукції до Польщі, Словаччини та Угорщини.

Врешті міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, що дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських агротоварів до Словаччини.

Також українська та польська сторони домовились разом шукати вихід із зернового конфлікту.

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