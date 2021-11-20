Польські прикордонники вчора запобігли 195 спробам нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Нелегальні мігранти не припиняють спроб прорватися через польський кордон.

За повідомленням Прикордонної служби, 19 листопада було здійснено 195 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону, передає Польське радіо.

Окрім цього, зафіксовано декілька спроб силового вторгнення на польську територію.

У зв’язку з цим було затримано п’ятьох мігрантів, а щодо 82 осіб, котрі намагалися дістатися Польщі, видано постанови про видворення.

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Як повідомила старша штабна хорунжа Головної комендатури Прикордонної служби Евеліна Щепанська неподалік Дубичів Церковних декілька груп дуже агресивних мігрантів, одна з яких найчисельніша, у складі близько 200 осіб, намагалися прорватися до Польщі. Всім цим спробам прикордонники запобігли.

З початку року Прикордонна служба зафіксувала понад 34 тис. спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону, з яких 6 тис. у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

Автор: Вікторія Токарєва