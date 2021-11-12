Для зміцнення безпеки України та українських громадян у найближчі місяці міністерство "з потрійною енергією працюватиме над зміцненням наших альянсів, нашої обороноздатності та збільшенням тиску на Росію".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що немає зараз жодної міграційної кризи в Білорусі, є гібридна війна Росії проти Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час онлайн-брифінгу.

"Окреме питання, про яке варто сьогодні поговорити, - це гібридна криза в Європі, яку ми зараз спостерігаємо. Росія розпочала новий етап гібридної війни. У хід пішли різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Немає зараз жодної міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає у тому, щоб створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку у Європі і нашій країні добре відомі російські методи, спрямовані проти досягнення цих цілей.

Читайте такожInformNapalm: біженців у Білорусь перевозила та ж авіакомпанія, що й "вагнерівців" – у СиріюКулеба наголосив, що "ситуація серйозна", тому робота ведеться і всередині країни, і зовні для максимальної мобілізації партнерів України і мобілізації її можливостей ефективної протидії гібридній кризі.

"Україна вже зміцнила кордон з Білоруссю, ми працюємо з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, але ситуацію треба розглядати комплексно. В купі з інформцаією про підготовку Росією нового етапу агресії проти України всі ці явища складають єдиний гібридний фронт Росії проти євроатлантичного простору", - заявив він.

За словами очільника МЗС, для зміцнення безпеки України та українських громадян у найближчі місяці міністерство "з потрійною енергією працюватиме над зміцненням наших альянсів, нашої обороноздатності та збільшенням тиску на Росію".

Міграційна криза на кордоні з Білоруссю

На початку листопада в Білорусі велика група мігрантів з кризових регіонів прибула до кордону з Польщею. Люди перебувають під контролем озброєних білоруських силовиків, які визначали напрямок руху мігрантів.

Влада Польщі розпорядилася посилити охорону кордону з Білоруссю. Вранці 10 листопада стало відомо про прорив двох великих груп біженців з території Білорусі до Польщі. Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу.

Крім того, Литва з 10 листопада через міграційну кризу ввела надзвичайний стан у прикордонній зоні з Білоруссю.

10 листопада РНБО прийняла рішення про посилення охорони кордону і підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні.

11 листопада в МВС заявили, що кордон з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тис.військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії і поліцейських.

Автор: Антоніна Доломанжи