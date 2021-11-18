Батьки малюка - сирійська пара - також постраждали та потребували допомоги. Вони пробули в лісі 1,5 місяці.

У лісі на польсько-білоруському кордоні померла однорічна дитина мігрантів з Сирії.

Про це в четвер, 18 листопада, повідомила медична рятувальна бригада Польського центру міжнародної допомоги.

Батьки дитини також постраждали та потребували допомоги.

"У чоловіка була рвана рана на руці, а в жінки - ножове поранення гомілки. Їх однорічна дитина померла в лісі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще один знайдений медиками молодий чоловік скаржився на сильні болі в животі.

"Він був голодний і зневоднений", - зазначили рятувальники.

Усі троє перебувають у лісі вже 1,5 місяці.

Як повідомляв УНІАН, раніше біля кордону з Білоруссю від пострілу загинув польський військовий.

Міграційна криза на кордоні Білорусі

На польсько-білоруському кордоні спостерігається напружена ситуація через міграційну кризу.

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10 листопада РНБО України ухвалила рішення про посилення охорони кордону та підготовку до сценаріїв, які відбуваються на білорусько-польському кордоні. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що кордон з Білоруссю будуть додатково охороняти 8,5 тис. військовослужбовців Держприкордонслужби, Нацгвардії та поліцейських.

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Автор: Катерина Комолова