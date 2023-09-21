Берлін пропонує провести справедливий розподіл мігрантів у ЄС.

Німеччина стикнулась з труднощами у прийнятті нових мігрантів.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, що Італія та Німеччина несуть важкий тягар міграційних потоків. На його думку, для розв'язання проблеми Європі потрібен справедливий розподіл мігрантів та посилення контролю й нагляду на зовнішніх кордонах.

Штайнмаєр розповів, що за перші шість місяців цього року ФРН отримала 162 тисяч заяв про надання притулку. Це становить третину від усіх заяв в Євросоюзі.

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"Крім того, у нас зараз перебуває понад мільйон біженців з України. Тож Німеччина, як і Італія, перебуває на межі своїх можливостей. Урядам належить домовитися про постійний механізм солідарності, застосування Дублінських угод Італією та прийняття нових біженців у Німеччині", – наголосив президент ФРН.

Українські біженці в Європі

Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують обвал ВВП України, якщо біженці не повернуться додому.

Наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

У Євросоюзі вже понад 4 мільйони біженців з України. Найбільший приріст українських біженців за місяць зафіксували у Німеччині (+2,0%), Чехії (+2,7%), Ірландії (+3,7%).

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