Борис Пісторіус вважає, що чекати залишилося не так вже й довго.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус спогнозував, коли буде прийнято рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus. Він зазначив, що Берлін оголосить вердикт протягом одного-двох тижнів.

"Якщо пройде тиждень або два, поки рішення буде прийнято, то так і буде", - цитує Tagesschau Пісторіуса.

За його словами, Німеччина повинна бути обачною і зважувати наслідки кожного кроку. Також глава німецького Міноборони додав, що крилаті ракети можуть бити далі, ніж будь-яка інша зброя, і вони технічно складніші.

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Ракети Taurus для України - наступні новини

У травні 2023 року Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus, щоб мати можливість вражати об'єкти в тилу російських окупантів. Поки що в Берліні не прийняли ніяких рішень з цього питання.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що рішення про передачу ракет Taurus Києву знаходиться у канцлера Олафа Шольца "на столі", і чекає його підпису. Варто відзначити, що в серпні 2023 року німецький канцлер заявив, що Німеччина не готова передати укаїнській армії далекобійні ракети.

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