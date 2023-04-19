Кілька днів тому Міноборони ФРН, ймовірно, передало другий комплекс з обіцяних чотирьох систем.

Україна, ймовірно, отримала від Міністерства оборони Німеччини другий з чотирьох обіцяних зенітно-ракетних комплексів Iris-T.

Зброю поставили Києву кілька днів тому, приблизно 16 квітня, повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Там уточнили, що Україна отримала в цей день від Німеччини 1 систему Iris-T та 16 керованих ракет.

Зазначимо, що Генштаб й Міноборони України поки що не підтвердили передачу зброї.

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У червні 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше анонсував, що Німеччина збирається поставити Україні німецькі системи ППО Iris-T. тоді йшлося лише про одну систему, але вже в серпні Шольц заявив, що наша країна отримає три додаткових ЗРК.

Першу систему від оборонного німецького заводу Diehl Defence Україна отримала 10 жовтня минулого року. Тоді про відправку зброї повідомив Бундестаг.

Україна отримала від Німеччини ППО Patriot

Нагадаємо, що ввечері 18 квітня в Міноборони ФРН також оголосили про передачу Україні ЗРК Patriot - сучасної американської системи ППО, яка здатна стріляти на відстань до 150 км і, в залежності від модифікації, збивати російську балістику - ракети "Іскандер".

Сьогодні інформацію про те, що системи Patriot вже в Україні підтвердив глава Міноборони Олексій Резніков. За його словами, тепер наше небо стало більш захищеним від російських атак.

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