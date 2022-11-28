Після нападу Росії на Україну Шольц заявив, що хоче розширення блоку і глибоких реформ його інституцій.

Німеччина погодиться на вступ нових країн до Євросоюзу, якщо цей процес буде супроводжуватися реформою ЄС. Це потрібно, щоб не поставити під загрозу здатність блоку до дій.

Ідея реформування ЄС зараз зустрічає опір з боку східних та скандинавських країн-членів. Однак Німеччина впевнена, що консенсус може бути досягнутий. Про це заявив Йорг Кукіс, статс-секретар Федеральної канцелярії і головний радник канцлера Олафа Шольца, пише Euractiv.

Після завершення Конференції з питань майбутнього Європи у травні тринадцять східноєвропейських та скандинавських країн-членів ЄС у спільному документі застерегли від "непродуманих і передчасних спроб розпочати процес зміни договору".

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За словами статс-секретаря, успіх реформи ЄС буде залежати від того, наскільки наполегливо Німеччина буде вести переговори.

"Як німецький уряд, ми маємо дуже чітку позицію з цього приводу, і відповідь полягає в тому, що нам потрібна інституційна реформа. Принаймні, одночасно з розширенням", - наголосив Кукіс.

Як відомо, німецький уряд заявляє про важливість реформування ЄС з моменту приходу до влади у 2021 році. Коаліційна угода зобов'язує його наполягати на розвитку ЄС як європейської федерації.

Зокрема, Шольц наполягає на необхідності переходу від одностайності до голосування більшістю голосів у сфері зовнішньої або податкової політики. Після нападу Росії на Україну він заявив, що хоче більш геополітичного Союзу, значного розширення блоку і глибоких реформ його інституцій.

Додається, що Франція та Іспанія також зацікавлені у реформуванні блоку. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала цю ідею і висловилася на підтримку конституційної конвенції.

Розширення ЄС: останні новини

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 23 червня Європарламент ухвалив резолюцію щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Також цей статус вирішили надати Молдові.

У серпні Рада Європейського Союзу погодилась розпочати переговори з Албанією і Північною Македонією про вступ до Євросоюзу.

21 листопада прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта виступив проти вступу до Євросоюзу нових членів.

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