Кредити виділятимуть за умови, що Україна має втілювати подальші реформи у галузі верховенства права.

Євросоюз представить 9 листопада новий механізм надання фінансової допомоги Україні на 18 млрд євро в 2023 році.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією.

Допомога має стати відповіддю на критику США в бік Євросоюзу у недостатній підтримці України. План підтримки має на меті гарантувати сталу основу для покриття частини фінансових потреб України в наступному році, водночас залишаючись гнучким для коригування допомоги з огляду на поточні потреби Києва у фінансуванні. Ці кошти мають покрити приблизно половину від прогнозованих загальних потреб України у фіндопомозі на наступний рік.

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Новий інструмент фінпідтримки України передбачатиме надання кредитів на пільгових умовах. Кошти мають піти на покриття нагальних потреб, відбудову критичної інфраструктури і загальну післявоєнну відбудову. Але загалом плани все ще обговорюються.

Кредити виділятимуть за умови, що Україна має втілювати подальші реформи у галузі верховенства права, управління, посилення боротьби з відмиванням коштів і корупцією, що сприятиме також її зусиллям для набуття членства в ЄС.

Очікується, що до кінця поточного року Євросоюз надасть Україні 7,2 млрд євро фінпідтримки. Утім, розбіжності щодо структури плану призвели до затримки виплат протягом останніх місяців. Держави-члени блоку не дійшли згоди щодо того, чи повинна допомога надаватися у вигляді грантів або пільгових кредитів, як це було досі. Не було єдності й щодо питання обсягу гарантій, які потрібно надати для запозичення коштів на фінансових ринках.

З метою уникнення подібних затримок у майбутньому єврочиновники пропонують використати додаткову "подушку" в бюджеті ЄС як гарантію для залучення коштів. Останній варіант вимагатиме одностайної підтримки урядів 27 країн-членів ЄС для внесення змін до бюджетних рамок Євросоюзу. Водночас уряд Угорщини заявив напередодні, що не збирається підтримувати новий багатомільярдний пакет допомоги Євросоюзу для України, а готовий натомість надавати Києву підтримку на двосторонній основі.

Вступ України в ЄС

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною цих рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

Наразі Україна виконала 70% вимог для вступу в ЄС. Шмигаль озвучив плани держави бути повністю готовою до вступу в Європейський Союз до кінця 2024 року.

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